Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unfallflucht

Goch (ots)

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, hat sich ein unbekannter Fahrzeugführer am Mittwochnachmittag, 25.09.2019, vom Parkplatz eines Baumarktes Am Bössershof entfernt. Der Besitzer eines schwarzen Seat-Alhambra hatte seinen Wagen gegen 15.00 Uhr dort für eine Stunde abgestellt. Erst zuhause stellte er frische Unfallspuren an der hinteren rechten Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Die Polizei Goch, Telefon 02823-1080, sucht Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



