Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unfallflucht

Goch (ots)

Bereits am Dienstag, den 24.09.2019, hat sich auf dem Zufahrtsbereich des Parkplatzes bei REWE auf der Klever Straße eine Unfallflucht ereignet. Ein Kunde hatte gegen 15.00 Uhr beobachtet, wie ein schwarzer Pkw den Begrenzungspoller an der Ausfahrt beschädigt hat und dennoch weitergefahren ist. Hierüber hatte er einen Mitarbeiter des Marktes informiert. Der Mitarbeiter sagte der Polizeistreife, dass der Zeuge Kunde im Rewe-Markt ist, jedoch er seinen Namen nicht kenne. Der Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei in Goch, Telefon 02823-1080, in Verbindung zu setzen. (SI)

