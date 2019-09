Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit 2 schwerverletzten Personen - 2 Autos abgeschleppt

Kleve (ots)

Am späten Freitagabend kam es an der Kreuzung Klever Ring / Emmericher Straße in Kleve-Kellen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Ein 36-jähriger Mann aus Kleve übersah beim Linksabbiegen auf den Klever Ring den entgegenkommenden Wagen eines 61-jährigen Niederländers. Bei dem Zusammenstoß wurde dieser, ebenso wie seine 56-jährige niederländische Beifahrerin, schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme für die Personen nicht. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell