Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei stellt zahlreiche Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest

Thüringen (ots)

Am vergangenen Wochenende stellte die Bundespolizei zahlreiche Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in Thüringen fest.

Am Samstag fanden die Beamten bei einem 18-jährigen Eritreer geringe Mengen Cannabis und bei einem 32-jährigen Deutschen geringe Mengen Crystal und Marihuana. Beide waren im Erfurter Hauptbahnhof kontrolliert worden.

Im Bahnhof Weimar erwischten Bundespolizisten einen 33-jährigen Deutschen mit geringen Mengen Amphetamine und Ecstasy und im Bahnhof Gera-Süd einen 33-jährigen Deutschen mit einer geringen Menge Crystal sowie einen 25-jährigen Deutschen mit einer geringen Menge Ecstasy.

Im Bahnhof Arnstadt verlor ein 32-jähriger Deutscher seine Bauchtasche mit Ausweis und Krankenversichertenkarte. Außerdem befand sich darin eine geringe Menge Crystal.

Im Bahnhof Nordhausen hatte ein 20-jähriger Deutscher eine geringe Menge Amphetamine dabei und bei einer 22-jährigen Deutschen fanden die Beamten 49 Ecstasy-Pillen und geringe Mengen Cannabis.

Am Sonntag waren es im Bahnhof Nordhausen ein 39-jähriger Deutscher und im Bahnhof Gera-Süd ein 44-jähriger Deutscher, bei denen die Beamten jeweils geringe Mengen Amphetamine fanden. Ein 25-jähriger Deutscher wurde erwischt, als er einen Joint rauchte.

Im Erfurter Hauptbahnhof hatte ein 37-Jähriger Amphetamine, ein 23-Jähriger Crystal, ein 24-Jähriger Cannabis und ein 18-jähriger Marihuana dabei. Bei den Genannten handelt es sich um deutsche Staatsbürger, die Menge der Drogen war jeweils gering. Nicht so bei einem 24-jährigen Inder, bei dem die Beamten über zwölf Gramm Heroin fanden. Hier ordnete die Staatsanwaltschaft dann auch die vorläufige Festnahme und die Durchsuchung seiner Wohnung sowie seines Arbeitsplatzes in Süd-Thüringen an.

Die weiteren Ermittlungen zu den Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz werden durch die Polizei des Freistaates Thüringen geführt.

