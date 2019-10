Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Lindwedel: Blitz setzt Wohnhaus in Brand; Wietzendorf: Auto landet im Straßengraben - Fahrer schwer verletzt -

Heidekreis (ots)

16.10./ Blitz setzt Wohnhaus in Brand

Lindwedel: In der Nacht zu Mittwoch schlug ein Blitz in das Dach eines Einfamilienhauses in der Hasenheide ein und setzte es in Brand. Anwohner hatten den 61-jährigen Bewohner und dessen 60 Jahre alte Ehefrau bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die benachbarten Häuser verhindern, musste jedoch das Holzhaus kontrolliert abbrennen lassen. Der Schaden wird auf 300.000 Euro geschätzt. Der Hausbewohner erlitt während der Löscharbeiten einen Schwächeanfall und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

15.10./ Auto landet im Straßengraben - Fahrer schwer verletzt -

Wietzendorf: Aus unbekannten Gründen kam der Fahrer eines weißen Audi Q am Dienstagmorgen auf der B 3 im Bereich Wietzendorf in Fahrtrichtung Soltau nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte zunächst einen Leitpfosten und überfuhr ein Verkehrsschild, ehe er mit einem Straßenbaum kollidierte und auf dem Dach liegend im Graben landete. Der touchierte Baum fiel auf das Auto. Der 69 Jahre alte Fahrzeugführer aus Wietze musste durch die Feuerwehrkräfte aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beträgt 18.000 Euro.

