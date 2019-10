Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode:Raubüberfall; Bad Fallingbostel:Vom Rad gestoßen und geschlagen; Soltau: Autoscheibe eingeschlagen-Geld weg; Soltau: Geschädigter gesucht

16.10./ Raubüberfall Walsrode: Zu einem Raubüberfall kam es am Mittwochabend, gegen 19:10 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Lise-Meitner-Straße in Walsrode. Drei männliche Täter klingelten an der Haustür und verschafften sich unter einem Vorwand Zutritt. Der 58jährige Bewohner versuchte Gegenwehr zu leisten wurde aber im weiteren Verlauf mit einer Waffe bedroht und zu seiner anwesenden 41-jährigen Frau in die Küche gedrängt, während sich die 15-jährige Tochter im Obergeschoss einschliessen konnte. Unter weiterer Bedrohung wurde der Mann zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Ein Mittäter durchsuchte weitere Räumlichkeiten im Haus wobei er eine Geldkasse mit Bargeld fand, diese an sich nahm und mit den anderen beiden Tätern dann die Flucht ergriff. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, bei der auch ein Spürhund zum Einsatz kam, verlief ergebnislos. Die Opfer beschrieben zwei Täter als etwa 40 -45 jährig, korpulent, und ca. 170 - 180 cm gro0, den dritten Täter als 60jährig, ebenfalls korpulent und 180 cm groß . Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Mitbürger, die zur Vorfallszeit im Tatortbereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau, Tel. 05191/93800, in Verbindung zu setzen.

16.10. /Vom Fahrrad gestoßen und geschlagen

Bad Fallingbostel: Ein Unbekannter hat gestern gegen 11:05 in der Straße Am Wiethop eine 34-jährige die mit ihrem Fahrrad unterwegs vom Rad gestoßen. Anschließend wurde ihr ins Gesicht und an den Körper geschlagen sowie beleidigende Äußerungen ausgesprochen. Die Geschädigte beschrieb den Täter als 180 cm groß, korpulent und ca. 40 Jahre alt. Er trug eine blaue Jacke eine blaue Jeans und führte einen schwarz-weißen, kleineren Hund mit. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Fallingbostel, Tel. 05162/9720 in Verbindung zu setzten.

16.10./Autoscheibe eingeschlagen - Geld weg

Soltau: Aus einem in der Waterloostr. geparkten PKW wurde eine Geldbörse mit persönlichen Papieren und Bargeld entwendet. Hierzu schlugen unbekannte Täter gestern Abend, zwischen 19:40 Uhr und 22:15 Uhr, die Scheibe der Fahrertür an einem Mercedes ein und entwendeten hieraus die Geldbörse.

11.10. Geschädigter gesuch Soltau: Bereits am 11.10.2019, gegen 12.15 Uhr, ereignete sich auf dem rückwärtigen Parkplatz der Marktstraße, Zufahrt von der Böhmheide, ein Verkehrsunfall bei dem vermutlich ein dunkler PKW beschädigt wurde. Ein VW Passat wurde rückwärts aus einer Parklücke heraus gelenkt und stieß hierbei gegen einen anderen geparkten PKW. Die Fahrzeugführerin bemerkte zwar den Anprall, konnte aber vor Ort keine Schäden feststellen und setzte ihre Fahrt fort. Aufgrund des Schadensbildes an dem verursachenden Fahrzeug muss davon ausgegangen werden, dass auch an dem bisher nicht bekannten, Fahrzeug ein Schaden eingetreten sein kann. Die Polizei bittet nun darum, dass sich Zeugen oder der Geschädigte unter der Tel.: 05191/93800 melden.

