Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Täter entwenden eine Münzsammlung

Bünde (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Mittwoch (4.12.), um 12.00 Uhr, und Dienstag, um 10.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Feldstraße ein. Auf ungeklärte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu der Erdgeschosswohnung. Im Innern gingen sie einen Büroraum an und entwendeten aus diesem eine auffällig wertvolle Münzsammlung sowie einen nicht unerheblichen Betrag an Bargeld. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell