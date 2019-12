Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Mann fährt geparkten Autos auf und flieht zu Fuß

Löhne (ots)

(kup) Am Mittwoch (11.12.), um 21.15 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Mann aus Güstrow zusammen mit einem Beifahrer in einem Transporter auf der Lübbecker Straße in Richtung Autobahn. Der Fahrer des weißen Ford Transit verlor die Kontrolle über seinen Wagen und stieß mit einem am Seitenstreifen geparkten weißen Audi Q5 zusammen. Die Wucht des Aufpralls schob den SUV in einen davor geparkten schwarzen Smart. Dabei wurde der 47-jährige polnische Beifahrer leicht verletzt. Der Fahrer und sein Beifahrer stiegen aus und verließen den Unfallort fußläufig in Richtung Tengern. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei, die die flüchtigen Unfallverursacher wenige Meter weiter antraf. In der Atemluft der Männer nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab deutlich positive Ergebnisse, sodass die Entnahme von Blutproben angeordnet wurde. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt und das Fahrzeug sichergestellt. Die beiden anderen Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von Unternehmen abgeschleppt. Zudem entstand an einer benachbarten Mauer Sachschaden. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 75.000 Euro.

