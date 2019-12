Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Bei Rot über die Ampel gelaufen - 16-Jährige verursacht Zusammenstoß mit PKW

Bünde (ots)

(kup) Am Montag (9.12), um 15:15 Uhr, stieg eine 16-Jährige aus Bünde an der Elsestraße aus einem Bus. Gleichzeitig fuhr auf der anderen Seite der Straße auf Höhe des Busses eine 49-jährige Frau aus Bünde mit ihrem PKW. Die Ampel für die Autofahrer sprang auf grün, sodass die Fahrerin eines silbernen Mercedes ihre Fahrt langsam fortsetzte. Statt an der roten Fußgängerampel zu warten, überquerte die Teenagerin die Straße und verursachte damit einen Zusammenstoß mit dem PKW. Dabei wurde die junge Frau leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

