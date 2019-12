Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Fahrradfahrer stieß mit Fußgänger zusammen

Radfahrer verletzte sich schwer

Rheinberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:35 Uhr fuhr ein 49-jähriger Radfahrer von Orsoy aus in Richtung Rheinberg über den gemeinsamen Fuß- und Radweg entlang der Rheinberger Straße. Hier kam ihm in Höhe des Ortsausgangs von Orsoy ein 52-jähriger Fußgänger entgegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Radfahrer, so dass der Radfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Fußgänger verletzte sich glücklicherweise nicht. Polizeibeamte nahmen in der Atemluft des Radfahrers Alkoholgeruch war, weshalb ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

