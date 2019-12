Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Radfahrer schwer verletzt

Kamp-Lintfort (ots)

Am Samstag gegen 18.10 Uhr bog ein 61-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort mit einem Auto von der Straße Am Hornbusch nach links auf den Dieprahmsweg ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 77-jährigen Radfahrer aus Kamp-Lintfort, der den Dieprahmsweg aus Richtung Friedrich-Heinrich-Allee befuhr. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletze sich so schwer, dass ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus bringen musste.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

