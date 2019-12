Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrecher stand plötzlich in der Küche

Wesel (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Sonntag gegen 08.10 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Rheinhauses an der Pergamentstraße eingebrochen.

Eine 70-jährige Frau aus Wesel hörte Geräusche in ihrer Küche. Als sie nachschaute, bemerkte sie einen unbekannten Täter, der dort persönliche Gegenstände durchsuchte.

Der Täter flüchtete daraufhin durch die Wohnungstür in unbekannte Richtung. Als Beute hat er eine Handtasche mitgenommen.

Die Person war wahrscheinlich unter 30 Jahre alt, etwa 185 cm groß, mit europäisches Aussehen, er trug eine graue Mütze, einen grauer Schal und dunkle Oberbekleidung. Der Schal bedeckte das Gesicht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

