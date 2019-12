Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte Täter brachen in Einfamilienhaus ein

Moers (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 28.11.19 (09.30 Uhr) bis zum 30.11.19 (18.30 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Bruchstraße eingebrochen.

Sie schoben im Terrassenbereich ein Rollo nach oben, schlugen die Scheibe der Tür ein und öffneten durch das entstandene Loch die Terrassentür. Die Unbekannten durchsuchten die einzelnen Räume und nahmen Schmuck mit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

