Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Pkw kam von Fahrbahn ab, Fahrer schwer verletzt

Sonsbeck (ots)

Am Freitag, 29.11.2019, gegen 21:35 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Sonsbeck auf der Xantener Straße. Ein 21-jähriger Mann aus Xanten befuhr mit seinem Pkw die Xantener Straße aus Sonsbeck kommend in Fahrtrichtung Xanten. Ca. 500 m vor dem Ortseingang Sonsbeck kam er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle. Das Fahrzeug touchierte eine Asphaltkante, wurde in die Luft geschleudert und prallte in einer Höhe von ca. 2-3 Metern gegen zwei Straßenbäume. Anschließend landete der Wagen im Graben und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus nach Xanten verbracht. An dem Pkw entstand Totalschaden. Lebensgefahr bestand für den Fahrer nicht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Poststelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell