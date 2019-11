Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Schwer verletzter Pedelecfahrer erlag seinen Verletzungen

Nachtrag zum Verkehrsunfall vom 26.11.2019

Hamminkeln (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am vergangenen Dienstag (26.11.2019) zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straßen Auf dem Stemmingholt / Weseler Straße (B 70). Eine 26-jährige Autofahrerin war von der Straße Auf dem Stemmingholt auf die B 70 abgebogen und hierbei mit einem 78-jährigen Pedelecfahrer zusammengestoßen, der von Wesel in Richtung Raesfeld fuhr. Der Pedelecfahrer verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass er in der vergangenen Nacht in einem Krankenhaus verstarb.

