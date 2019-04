Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Kollision zwischen Pkw und Traktor

Freiburg (ots)

Vogtsburg - Zwischen Vogtsburg- Achkarren und Oberrotweil kam es am Samstag 30.03.2019 gg. 09.15 Uhr zu einem Zusammenprall zwischen einem Traktor und einem Pkw. Just in dem Moment als der Traktorfahrer nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte überholte ihn der Pkw- Fahrer. Der Pkw wurde abgewiesen und überschlug sich im angrenzenden Gelände und kam auf dem Dach zum Liegen. An der Unfallstelle war neben DRK und Notarzt auch die Freiwillige Feuerwehr Vogtsburg zur Bergung im Einsatz. Die beiden Pkw Insassen wurden glücklicherweise nur schwer verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Breisach.

