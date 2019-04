POL-FR: Ihringen - Motocrossfahrer gestellt.

Polizeipräsidium Freiburg

Ihringen- Durch das beherzte Eingreifen eines Ehepaares konnte am Samstag 30.03.2019 gg. 11:00 Uhr am Neunlindenturm der Fahrer einer Motocross-Maschine identifiziert werden. In zurückliegender Zeit kam es immer wieder zu Beschwerden über Motocrossfahrer die in der freien Natur ihr Unwesen treiben. Aufmerksam wurde das Ehepaar durch lauten Motorenlärm und als der Motocross-Fahrer am Neunlindenturm vorbeifahren wollte gelang es der Frau sich vor das Motorrad zu stellen und vom Fahrer Lichtbilder zu fertigen. Das Kennzeichen der Maschine war mit Klebestreifen überklebt. Nachdem die Zeugen die Klebestreifen entfernt hatten wurde auch dieses fotografiert. Die Polizei Breisach hatte nach der Anzeigenerstattung des Paares beim Polizeirevier leichtes Spiel. Der 64jährige Fahrer der Maschine konnte an der Halteranschrift in Ihringen angetroffen werden. In der Garage konnten weitere Motocross-Maschinen festgestellt werden. Im Besitz eines passenden Führerscheines für die Motorräder ist der Mann nicht. Das Polizeirevier Breisach ermittelt nun inwiefern der Fahrer für weitere Straftaten und Verstöße in Frage kommt.

