Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Betrunkener Radfahrer widersetzt sich Polizeibeamten

Ettlingen (ots)

Nachdem Polizeibeamte am Sonntagmorgen, gegen 08.15 Uhr, einen 54-jährigen Polen kontrollierten, der betrunken auf einem Fahrrad in Rheinstetten unterwegs war, verbrachten sie diesen für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Polizeirevier Ettlingen. Bereits auf der Fahrt wurde der 54-Jährige zunehmend aggressiv und bedrohte die Beamten mit dem Tode. Aufgrund seines Verhaltens musste er in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen leistete er massiv Widerstand und beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten fortlaufend. Auch während der Blutentnahme musste der aggressive Mann festgehalten werden. Nachdem durch den anwesenden die Haftfähigkeit bestätigt wurde, durfte der 54-Jährige seinen Rausch in der Gewahrsamszelle ausschlafen und wurde um die Mittagszeit von Angehörigen abgeholt. Während den Widerstandshandlungen wurde glücklicherweise keiner der Beamten verletzt.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell