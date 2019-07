Polizei Bochum

POL-BO: Vermisste 80-jährige Seniorin

Bochum (ots)

Seit dem 23. Juni war Ingrid A. aus einem Seniorenwohnheim in Bochum Werne abgängig. Traurigerweise wurde sie am 14. Juli, gegen 22.15 Uhr, verstorben in einem Grünbereich der Salzstraße aufgefunden. Unsere Anteilnahme gilt ihren Angehörigen. Wir bitten die Medien und alle Helfenden darum, das Foto von Ingrid A. nicht weiter zu verwenden.

