Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Abendlicher Spaziergang endet für Schildkröte auf Polizeiwache

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Eine Schildkröte wanderte am Samstagabend (13. Juli) fast unbeobachtet in Bochum umher. An der Königsallee, nahe der Kemnader Straße, wurde eine Bochumerin (29) auf das Tier aufmerksam. Behutsam kümmerte sie sich, legte die Landschildkröte in ihren Einkaufskorb und brachte sie zur Polizeiwache an der Universitätsstraße.

Mit der unfreiwilligen Unterbrechung des abendlichen Spaziergangs war die Schildkröte wohl nicht ganz einverstanden. Aus einer Kiste fauchte sie einem Polizisten entgegen und wollte auf diese Weise wohl ihren Unmut kundtun.

Rührend wurde das unterarmgroße Tier von den Beamten versorgt. Wassermelone gehörte aber nicht zu ihrer Lieblingsspeise. Der stille Zeitgenosse wurde am Abend noch von der Tierrettung abgeholt und in das Tierheim Bochum gebracht.

Ob die Schildkröte nun ausgebüxt oder ausgesetzt wurde, wissen wir noch nicht.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell