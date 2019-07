Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Türsteher angegriffen und verletzt - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Angriff auf zwei Türsteher in Bochum hat die Polizei vier Männer festgenommen. Es werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall hat sich am frühen Samstagmorgen, 13. Juli, ereignet. Nach einem Streit zwischen zwei Gästen verwies ein Türsteher (23) einen Mann gegen 0.50 Uhr der Diskothek an der Herner Straße 36. Dieser kehrte wenig später in Begleitung von zehn bis zwölf teils vermummten Männern zurück und griff den Türsteher mit Tritten und Schlägen an. Als ein weiterer Türsteher (47) hinzukam, wurde auch er von der Gruppe angegriffen. Die Täter flüchteten schließlich mit Taxis und einem Auto.

Einsatzkräfte stoppten einen Pkw in Tatortnähe und nahmen vier Tatverdächtige (22, 22 und 24, aus Herne; 21, aus Bochum) fest. Die anderen Männer sind weiterhin flüchtig.

Der 23-jährige Türsteher wurde schwer, der 47-jährige leicht verletzt. Sie wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) leitet die Ermittlungen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8110 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

