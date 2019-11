Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Schwarzer VW Golf flüchtig

Stadtlohn (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht auf einem Parkplatz an der Eschstraße in Stadtlohn. Dort beschädigte ein schwarzer VW Golf im Zeitraum von Sonntag auf Montag beim Ausparken eine Garagenwand. Zeugen beobachteten, wie sich das Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit entfernt hatte. Zu diesem Zeitpunkt soll der Pkw mit drei jungen Personen besetzt gewesen sein, die sich nicht um den entstandenen Schaden gekümmert hatten. Das Verkehrskommissariat Ahaus bittet um Hinweise und sucht Zeugen. Tel: (02561) 9260.

