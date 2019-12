Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Täter überfallen Kiosk

Moers (ots)

Vier unbekannte Täter haben am Freitag gegen 18.35 Uhr einen Kiosk überfallen.

Die maskierten Männer betraten den Kiosk an der Kurt-Schumacher-Allee und bedrängten verbal die 26-jährige Verkäuferin. Die Täter zwangen die Frau die Kasse zu öffnen und nahmen Bargeld in unbekannter Höhe mit. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Kurt-Schumacher-Straße / Im Ring.

Die Männer waren etwa 180-185 cm groß, hatten eine normale Figur, sprachen akzentfreies Deutsch und trugen schwarze (Traings-)Hosen und schwarz oder grauen Kapuzenpullovern. Einer der Täter hatte helle Sneaker an.

Alle Täter trugen eine schwarze Maskierung und Handschuhe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

