POL-ME: Am frühen Morgen: Ratinger auf Spielplatz ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen - Ratingen - 1907128

Mettmann (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (24. Juli 2019) haben zwei Männer einen 23 Jahre alten Ratinger, der unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stand, auf einem Spielplatz an der Straße "An der Lilie" beraubt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 6:20 Uhr hielt sich der 23-jährige Ratinger auf dem Spielplatz an der Straße "An der Lilie", in Höhe der Schützenstraße, auf, als er von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen wurde. Plötzlich schlug einer der beiden dem Ratinger mit der flachen Hand ins Gesicht, wodurch der 23-Jährige leicht verletzt wurde. Der andere nutzte die Gelegenheit und griff sich das Portmonee des Geschädigten und entwendete daraus das sich darin befindliche Bargeld. Anschließend flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.

Der Ratinger meldete sich kurz darauf bei der Polizei und beschrieb die beiden Täter wie folgt:

Erster Täter:

- etwa 25 bis 30 Jahre alt - circa 1,90 Meter groß - sportliche Figur - mitteleuropäischer Typ - trug einen schwarzen Pullover sowie eine Jeanshose

Zweiter Täter:

- etwa 25 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - auffallend dünne Statur - mitteleuropäischer Typ - trug ein weißes T-Shirt sowie eine schwarze Mütze

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden der beiden beschriebenen Personen. Daher bittet die nun ermittelnde Kriminalpolizei um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02102 9981-6210.

