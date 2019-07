Polizei Münster

POL-MS: Räuber-Duo nach Supermarktüberfall festgenommen - Vorführung folgt

Münster (ots)

Polizisten nahmen Montagabend (8.7.) nach einem Überfall auf einen Supermarkt an der Westfalenstraße zwei Räuber fest.

Das maskierte Duo betrat gegen 20:45 Uhr über den rückseitigen Parkplatz die Filiale. Der 20-jährige Täter hielt eine Waffe in der Hand und gab direkt einen Schuss in die Decke ab. Anschließend drängten die Räuber einen Angestellten zur Kasse und forderten Geld. Der 20-Jährige griff in die Lade, schnappte sich die Scheine und verlangte Bares aus einer weiteren Kasse. Als sich diese nicht öffnen ließ, flüchtete er gemeinsam mit seinem 19-jährigen Komplizen Richtung Marktallee.

Zeugen beobachteten, dass die Räuber in einem Wohnkomplex an der Straße "Zum Roten Berge" verschwanden. Alarmierte Polizisten nahmen die beiden Münsteraner und den 22-jährigen Wohnungsinhaber in einer Wohnung fest. In den Räumen fanden die Beamten eine PTB-Waffe in einem Gefrierfach, zwei Softair-Waffen in Küchenschränken, einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag in Kleidungsstücken und Schuhen und Drogen.

Die beiden jungen Männer werden noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

