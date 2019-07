Polizei Mettmann

POL-ME: Altpapiercontainer angezündet - Polizei bittet um Zeugenhinweise - Ratingen - 1907127

Mettmann (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (24. Juli 2019) hat gegen 4:20 Uhr ein an der Düsseldorfer Straße in Ratingen stehender Altpapiercontainer gebrannt. Dabei ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro entstanden.

Die Berufsfeuerwehr Ratingen konnte den Brand auf Höhe der Marggrafstraße schnell löschen, ehe es zu einem größeren Schaden kommen konnte. Anschließend nahmen die eingesetzten Polizeibeamten die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach ersten Erkenntnissen gehen sie davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Hinweise auf den oder die Verursacher ergaben sich jedoch vor Ort nicht.

Daher bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter unter der Rufnummer 02102 9981-6210.

