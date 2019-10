Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Tag der Sicherheit 2019 am Sonntag, 20. Oktober 2019 +++ Polizeiinspektion Celle führte durch einen bunten "Tag der Sicherheit" mit umfangreichem Rahmenprogramm

Celle (ots)

Anlässlich des Tages der Sicherheit lud das Präventionsteam der Polizeiinspektion Celle am heutigen Sonntag, 20. Oktober, von 11.00 bis 17.00 Uhr zu einem informativen und erlebnisreichen Tag unter dem Motto "Sicherheit durch Prävention" ein. Nahezu tausend Besucher nutzten im Verlauf der Veranstaltung die Möglichkeit, sich über diverse Themen rund um das Thema Sicherheit auf dem Gelände der Polizei zu informieren. Zahlreiche Besitzer von Fahrrädern oder E-Bikes machten nebenbei von der Möglichkeit Gebrauch, ihren Drahtesel polizeilich registrieren zu lassen, damit die Polizei im Falle eines Diebstahls die erfassten Daten zügig abrufen kann. Mit ihren Eltern besuchten auch viele Kinder die Polizei in Celle und lauschten begeistert den Darstellern der Präventionspuppenbühne mit dem Stück "Das verkehrssichere Fahrrad". Jung und Alt trafen sich beim Fahrradparcours oder beim Rettungssimulator der Verkehrswacht Celle Stadt und Land e.V. Mit von der Partie waren die Malteser Celle mit einem Rettungswagen, in den man sich auch mal hineinlegen durfte. Ein Stand des Präventionsprojektes "HaLT" - Hart am Limit informierte über die Gefahren von Alkohol bei Kindern und Jugendlichen. Zahlreiche informative Indoor-Vorträge zu den Themen Enkeltrick, Falsche Polizeibeamte, Gewinnversprechen, Tricks der Diebe und Betrüger sowie Taschendiebstahl, Einbruchschutz und Tipps für Fahrradfahrende, rundeten den gelungenen Tag ab. Die Besucher stärkten sich zwischendurch an der alkoholfreien Cocktailbar, am Kuchenbuffet sowie bei Spießbraten und Würstchen. Der Leiter der Polizeiinspektion Celle, Eckart Pfeiffer, freute sich über eine rundum gelungene Veranstaltung.

