Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Demo der "Fridays for Future"-Bewegung in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Wie in den Medien angekündigt, versammelten sich am Freitag, 20. September 2019, auch in Delmenhorst Schüler und Erwachsene, um an der "Fridays for Future"-Bewegung teilzunehmen um auf die globale Klimakrise aufmerksam zu machen.

Gegen 11:15 Uhr trafen die ersten Teilnehmer auf dem Rathausplatz ein. Gegen 11:30 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Richtung Fußgängerzone, Lange Straße, in Bewegung. Von hier aus bewegten sich die Schüler und Erwachsenen über die Marktstraße in Richtung Bismarckplatz, wo gegen 12:00 Uhr die Abschlusskundgebung stattfand. Neben kurzfristigen Straßensperrungen mit leichten Verkehrsbehinderungen kam es zu keinerlei Zwischenfällen, so dass die Polizei auf einen friedlichen Verlauf zurückblicken kann. Insgesamt wurde die Teilnehmerzahl auf etwa 1000 Personen geschätzt die an der Abschlusskundgebung teilnahmen. Die Veranstaltung wurde gegen 12:30 Uhr beendet.

