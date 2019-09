Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall zwischen Schulbus und jungendlichen Fußgänger in Berne +++ Schüler leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein 65-jähriger Braker fuhr am Donnerstag, 19. September 2019, gegen 14:05 Uhr, mit einem Schulbus die Bushaltestelle Am Schulplatz im Bereich der dortigen Schule an. Dabei unterschätzte er den Abstand zu einem 15-Jährigen aus Berne, der sich im dortigen Wartebereich aufhielt.

Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, wobei sich der Jugendliche leicht verletzte.

