Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Unfallfahrer unter Alkoholeinwirkung

Kranenburg (ots)

Als die Polizei am Sonntag, 20.10.2019, zur Unfallstelle nach Nütterden an der Ampel Dorfstraße gerufen wurde, stellte sich das Geschehen im ersten Augenblick als alltäglicher Auffahrunfall mit Sachschaden dar. Ein Autofahrer aus Kleve war gegen 16.16 Uhr an der rot zeigenden Ampel auf den BMW einer Frau aus den Niederlanden aufgefahren. Die Beamten nahmen jedoch bei dem 43-jährigen Alkoholgeruch wahr. Nachdem ein Alkotest vor Ort positiv verlief, wurde dem Mann auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (SI)

