Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Hornbach (ots)

Am 11.10.2019 gegen 19:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße. In Höhe der Hausnummer 14 trafen sich ein weißer Dacia Duster und ein entgegenkommendes Fahrzeug mit ihrer jeweiligen Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der Hauptverursacher unbekannt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 5000 Euro. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei in Zweibrücken unter der Tel.: 06332-9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.

