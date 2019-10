Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch ins Turnerheim

Clausen (ots)

Im Zeitraum Donnerstagnacht bis Samstagnacht brachen unbekannte Täter in die Tennishütte und ins Vereinsheim des Turnvereins ein. Abgesehen von einem geringen Bargeldbetrag, einigen Tiefkühlpizzen und einem Laptop wurde nichts entwendet, dabei aber beträchtlicher Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro angerichtet. Die Waldfischbacher Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 06333/9270 oder per Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de.

