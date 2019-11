Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Betrunkener Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Einiges Glück hatte ein 29-jähriger Radfahrer am Mittwoch, 27.11.19, gegen 22 Uhr in Efringen-Kirchen. Der Radler missachtete die Vorfahrt einer VW-Fahrerin im Kreisverkehr "Im Schlöttle" und stieß mit dem VW zusammen. Hierbei verletzte er sich glücklicherweise nur leicht. Zum Einsatz des Rettungsdienstes kam es nicht. Allerdings stellten die Polizisten bei der Unfallaufnahme einen Alkoholwert von etwa 1,6 Promille fest. Am Auto entstand geringer Sachschaden.

