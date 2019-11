Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Nach Spiegelstreifer abgehauen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 27.11.19, gegen 18.30 Uhr, soll ein möglicherweise silbernes Auto in der Friedrichstraße einen geparkten BMW gestreift haben. Hierbei wurde am BMW der linke Außenspiegel abgerissen, auch der Außenspiegel des Unfallverursachers wurde beschädigt. Trotz des Schadens entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um einen VW oder Audi gehandelt haben. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen.

