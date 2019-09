Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Auffahrunfall bei Fahrstreifenwechsel - vier Personen leicht verletzt

Mannheim (ots)

Zu einem größeren Auffahrunfall kam es am Freitag gegen 16:20 Uhr in der Magdeburger Straße, als eine 22-jährige Audi-Fahrerin aus Hockenheim beim Fahrstreifenwechsel ungebremst auf einen verkehrsbedingt wartenden VW Touran auffuhr. Durch den Aufprall wurde der VW auf einen davor wartenden FORD Fiesta geschoben, welcher wiederrum auf einen OPEL Corsa geschoben wurde. Bei dem Unfall wurden die Unfallverursacherin, ihre 7-jährige Tochter sowie zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren im VW leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Magdeburger Straße in Richtung Birkenauer Straße gesperrt werden, da zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und die beiden dort vorhandenen Geradeausspuren blockierten. Erst nachdem die Fahrbahnen geräumt wurden konnte der Verkehr wieder ungehindert fließen. Es entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

