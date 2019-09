Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kabelbrand in Verteilerkasten im Waldschwimmbad - Bad geräumt - keine Verletzten

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag kam es kurz nach 10 Uhr zu einer Alarmauslösung im Waldschwimmbad in der Talstraße. Da zunächst ein Austritt von Ammoniak nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Bad geräumt und die fünf Besucher in Sicherheit gebracht. Wie sich herausstellte, war es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Kabelbrand in einem Verteilerkasten im Heizungsraum gekommen. Die Feuerwehr aus Schriesheim hatte den Brand rasch unter Kontrolle, durchgeführte Messungen bestätigten, dass keine Gefahrstoffe ausgetreten waren. Die Talstraße ist derzeitig aufgrund der Einsatzfahrzeuge halbseitig gesperrt.

