Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Dank aufmerksamem Nachbarn ältere Dame gerettet

Freiburg (ots)

Dank des Hinweises eines aufmerksamen Nachbarn wurde am Mittwoch, 27.11.19, in Weil am Rhein einer älteren Dame das Leben gerettet. Der Anwohner meldete der Polizei, dass er die 90 Jährige seit einigen Tagen nicht mehr gesehen habe und inzwischen auch ungewöhnlicher Weise der Briefkasten überfüllt sei. Durch die Feuerwehr wurde daraufhin die Wohnung der Frau geöffnet. Hier konnte sie in hilfloser Lage gefunden und sofort medizinisch versorgt werden. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

