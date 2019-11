Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191118.3 Kiel: Kiosk in Hassee überfallen

Kiel (ots)

Freitagabend ist es zu einem Überfall auf einen Kiosk in Hassee gekommen. Der unbekannte Täter entkam mit einer geringen Menge Bargeld. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Nach Angaben der 49 Jahre alten Angestellten des Kiosks in der Straße Stadtrade 1 habe der maskierte Mann gegen 19:30 Uhr den Laden betreten und sie bedroht. Der Täter soll selbst in die Kasse gegriffen und Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich erbeutet haben. Ein Zeuge versuchte noch, den Täter aufzuhalten. Dieser flüchtete jedoch auf einem Fahrrad und konnte so entkommen. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb ohne Erfolg. Eine konkrete Beschreibung des Täters liegt nicht vor.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter 0431 / 160 3333 entgegen.

