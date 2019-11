Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191118.1 Kiel: Kriminapolizei sucht Zeugen nach zweifachem Straßenraub

Kiel (ots)

Am Wochenende ist es zu zwei Straßenraubtaten im Stadtgebiet gekommen, bei dem die Täter jeweils die Smartphones ihrer Opfer raubten. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag lief ein 29-Jähriger nach eigenen Angaben gegen 03 Uhr durch die Hopfenstraße im rückwärtigen Bereich des dortigen Einkaufszentrums, als sich zwei Personen näherten und in Höhe der Einmündung zur Lerchenstraße das Handy entrissen, das er in der Hand hielt. Sie sollen anschließend zu Fuß in Richtung Ringstraße geflüchtet sein. Eine Beschreibung der Täter konnte der Mann nicht abgeben.

In der Folgenacht soll es zu einem weiteren Raub eines hochwertigen Smartphones gekommen sein. Der 23 Jahre alte Geschädigte gab an, sich gegen 04:55 Uhr vor einer Gaststätte in der Flämischen Straße 22 aufgehalten zu haben. Hier hätten ihn zwei Personen an eine Hauswand gedrückt und das Handy aus der Hosentasche gezogen. Sie seien anschließend in Richtung Alter Markt geflüchtet.

Beide sollen etwa 25 Jahre alt und ca. 180 cm groß sein. Sie seien dunkel gekleidet gewesen und sollen südländischer Herkunft sein.

Die Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell