Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Fremden Pkw beschädigt und von Unfallstelle entfernt - Geschädigter gesucht

Freiburg (ots)

Am 20.11.2019 gegen 11 Uhr streifte ein Pkw-Fahrer beim rückwärts Ausparken in einem beim Rathaus in der "Alten Bundesstraße" gelegenen Parkhaus in Gundelfingen einen rechts neben ihm geparkten Pkw. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher nach Hause und stellte dort einen größeren Schaden an seinem Pkw fest, weshalb er wieder zurück an die Unfallörtlichkeit fuhr. Zu diesem Zeitpunkt parkte das geschädigte Fahrzeug nicht mehr dort, weshalb der Unfallverursacher den Verkehrsunfall bei der Polizei meldete.

Beim Pkw des Geschädigten soll es sich um einen dunklen SUV handeln, bei welchem ein Schaden links hinten verursacht worden sein müsste. Der Geschädigte und mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761-882 3100 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

ng/oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 882 1018

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell