Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbrüche - Unbekannte gehen zwei Häuser in Löhne an

Löhne (ots)

(kup) Am Mittwoch (10.12.), in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 19.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in zwei Häuser ein. Im ersten Fall gingen die Täter ein Haus an der Glogauer Straße an. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Innere der Wohnung. Dort durchsuchten sie die Räume und entwendeten neben Bargeld auch eine Geldbörse. Zudem erbeuteten sie eine Perlenkette und Ohrringe mit einem hellblauen Stein. Auf die gleiche Weise drangen unbekannte Täter in ein Haus an der Hochstraße ein. Hier entwendeten sie einen Rucksack sowie einen roten Schmuckkoffer inklusive diverser Ketten, Armbänder und Ringe. Der entstandene Schaden summiert sich in beiden Fällen auf mindestens 2.500 Euro. Hinweise zu diesen Taten nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell