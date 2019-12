Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Glätteunfall - 60-Jährige stürzt mit Pedelec

Bünde (ots)

(kup) Am Dienstag (10.12.), um 8.30 Uhr, fuhr eine 60-Jährige aus Enger mit ihrem Pedelec auf der Carl-Severing-Straße in Richtung Schloßstraße. Im Kreuzungsbereich beider Straßen bog sie nach rechts ab. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn rutschte sie aus und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei wurde die Engeranerin schwer verletzt. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Fahren mit Zweirädern auf glatten Straßen gefährlich sein kann. Lassen Sie sich im Fachhandel zum Thema Winterreifen beraten. Zudem achten Sie auf glatten Straßen insbesondere beim Abbiegen auf glatte Stellen, die Sie ins Rutschen bringen können. Steigen Sie ggf. ab und schieben Sie Ihr Fahrrad oder Pedelec.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell