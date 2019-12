Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß im Gegenverkehr- Fahrzeugführer verletzt

Löhne (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (12.12.) kam es auf der Löhner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Fahrzeugführerinnen verletzt wurden. Gegen 08.45 Uhr befuhr eine 58-jährige VW Polo Fahrerin aus Bad Oeynhausen die Löhner Straße in Richtung Löhne. Zum selben Zeitpunkt befuhr eine 25 Jährige aus Löhne mit ihrem Audi in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Hausnummer 202 kam die Polofahrerin aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zu einer Kollision mit dem Audi. Beide Fahrzeugführerinnen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mussten zu weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 17.000 Euro. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen zur möglichen Unfallursache.

