Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 93-jährige Frau betrogen

Arnsberg (ots)

Am Samstag gegen 13:45 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Tür einer 93-jährigen Frau in der Graf-Gottfried-Straße. Der Mann gab an, aus dem Nachbarhaus zu kommen und fragte, ob die 93-Jährige ihm einen geringen Betrag Bargeld leihen könne. Da sie kein Kleingeld im Haus hatte, übergab sie ihm einen Schein mit mittlerem zweistelligem Wert. Beim Zurücklegen des Portemonnaies folgte ihr der Mann in die Wohnung und nahm sich einen weiteren Schein aus dem Portemonnaie. Er gab an, dass er das Geld wechseln würde und ihr gleich das Restgeld zurück bringen würde. Der Mann verließ die Wohnung in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Circa 40 bis 50 Jahre alt

- Circa 1,75 Meter groß

- Stabile Statur

- Rundes, breites Gesicht

- Blonde kurze Haare

- Osteuropäisches Aussehen

- Orangenes Oberteil

- Dunkle Jacke

- Dunkle Hose

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 - 1142

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell