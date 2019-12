Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fußgänger mit Hund wird von Auto erfasst

Bünde (ots)

(um) Am Freitag (13.12.), gegen 20:30 Uhr, befuhr eine 60-Jährige mit einem Audi die Levisonstraße in Richtung Norden. An der großen Kreuzung zur Borriestraße, Holzhauser Straße bog sie nach links ab. Im gleichen Moment überquerte in Gegenrichtung ein Fußgänger mit seinem Hund die Holser Straße. Der 69-Jährige war dunkel gekleidet und ist durch das abbiegende Auto erfasst worden. Er erlitt schwerste Verletzungen und musste unter Einsatz von Rettungskräften und Notarzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug der Dame stieß durch den Unfall noch mit dem dahinter fahrenden PKW eines 27-Jährigen zusammen. Durch diesen Zusammenprall verletzte sich ein 61-Jähriger Beifahrer leicht. Zur Aufnahme des schweren Verkehrsunfalles hat die Polizei das sog. Monobildverfahren angewandt, welches eine genaue Rekonstruktion des Unfalles ermöglicht. Der Hund des Fußgängers lief vom Unfallort weg und konnte später durch eine Anwohnerin am Ort aufgenommen, betreut und versorgt werden. Die Ermittlungen in diesem Fall hat das Verkehrskommissariat übernommen. Hinweise werden Verkehrsunfallsachbearbeitung der Direktion Verkehr unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

