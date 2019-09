Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betrunken mit Pkw auf der B9 unterwegs (22/2209)

Speyer (ots)

22.09.2019, 15:15 Uhr

Einen 42jährigen betrunkenen BMW-Fahrer aus Lustadt kontrollierte eine Streife der Polizei Speyer am Sonntagnachmittag gegen 15:15 Uhr in der Dudenhofer Straße in Römerberg. Zuvor war dieser mit seinem Fahrzeug auf der B9 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Bei der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle konnte beim Fahrer starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von über 2 Promille. Dem 42Jährigen wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde sichergestellt und es wurde eine Blutprobe bei ihm entnommen.

