Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Auto auf Parkplatz Binsfeld zerkratzt (16/2209)

Speyer (ots)

21.09.2019, 09:30 - 17:17 Uhr

Unbekannte/r Täter beschädigte/n am Samstag einen tagsüber auf dem Parkplatz Binsfeld geparkten VW Polo mit Mannheimer Kennzeichen. Dieser wies einen frischen ca. 50 cm langen Kratzer (Schaden ca. 500EUR) im hinteren Fahrzeugbereich auf, der vermutlich mutwillig mit einem spitzen Gegenstand herbeigeführt wurde. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor. Zeugenhinweise bzw. verdächtige Wahrnehmungen in dieser Sache nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



