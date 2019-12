Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Zwei Kennzeichen auf Pendlerparkplatz gestohlen

Bünde (ots)

(kup) Am Dienstag (17.12.), in der Zeit zwischen 7.00 Uhr und 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Kennzeichen an der Bahnhofstraße. Die 18-Jährige Fahrerin hatte ihren schwarzen Polo am Morgen auf einem Pendlerparkplatz abgestellt. Als sie am Nachmittag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie das Fehlen ihrer Nummernschilder HF-LS 911 fest. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Herford unter 05221 - 888 0 entgegen.

