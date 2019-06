Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss, Verstoß Waffengesetz, Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, den 22.06.2019, um 03:10 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann in der Pariser Straße, Kaiserslautern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Drogenschnelltest ergab zudem, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Im PKW wurde in der Folge eine geringe Menge Marihuana, sowie zwei Teleskopschlagstöcke aufgefunden und sichergestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommen nun eine nicht unerhebliche Anzahl an Strafanzeigen zu.

