POL-HF: Verkehrsunfall mit Verletzten - Junger Fahrer verursacht Auffahrunfall

(kup) Am Mittwoch (18.12.), um 16.53 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger aus Bünde mit einem grauen Toyota Corolla auf der Löhner Straße aus Richtung Herford kommend. An der Einmündung zum Stadtweg warteten vor dem jungen Fahrer verkehrsbedingt drei weitere PKW auf der Straße. Eine 20-Jährige aus Kirchlengern stand in ihrem blauen Opel Astra als Letzte in der Schlange. Vor ihr wartete ein 38-jähriger Mann aus Melle in einem blauen VW Golf. Vor diesem stand eine 53-jährige Frau aus Bielefeld in einer grauen Mercedes C-Klasse auf der Straße. Der Bünder Fahrer fuhr aus bislang unbekannter Ursache ungebremst in die wartenden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle vier PKW ineinander verschoben. Dabei wurden der Unfallverursacher sowie die Fahrerin des Opels leicht verletzt. Eingesetzte Rettungswagen brachten die beiden in nahe gelegene Krankenhäuser. Die nicht mehr fahrbereiten PKW wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 15.000 Euro

